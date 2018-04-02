صورة للسيسي لحظة إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية بمصر

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له لحظة إعلان فوزه برئاسة مصر لولاية ثانية.

وكان السيسي يتابع المؤتمر الصحافي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج #الانتخابات_الرئاسية_في_مصر من مقر حملته الانتخابية اليوم الاثنين، حيث صافح أعضاء الحملة وشكرهم على مجهودهم طيلة الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة للمصريين اليوم عقب إعلان فوزه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر قد أعلنت #فوز_السيسي برئاسة البلاد لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك بنسبة 97% حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً.