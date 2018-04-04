استئناف محاكمة 292 متهماً بمحاولة اغتيال السيسي

تنظر المحكمة العسكرية المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح #السيسي في القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة #شمال_سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار #العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.