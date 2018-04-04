مصر.. هذه مكافأة المحافظة الأعلى مشاركة بالانتخابات

قرر محافظ الوادي الجديد في #مصر اللواء محمد الزملوط، الثلاثاء، مكافأة الموظفين في المصالح الحكومية بتعديل مواعيد انصرافهم من العمل مبكرا وقبل انتهائه بساعة وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي هذه المكافأة بعدما حصلت المحافظة على المركز الأول في أعلى المحافظات مشاركة وحضورا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 58%.

وأكد الزملوط أنه تم تعديل مواقيت العمل ليكون موعد انصراف العاملين من جميع المصالح الحكومية من الثانية ظهرا ولمدة ثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء حتى الخميس، على أن يتم العودة للمواعيد المقررة حتى الثالثة عصرا بدءا من يوم الأحد المقبل.

يذكر أن المستشار فرج الحداد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بلجان محافظة الوادي الجديد، أعلن أن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالفتاح السيسي 85866 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى 4117 صوتا، وعدد الأصوات الصحيحة 89983 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 9141 صوتا، وبلغت نسبة التصويت بالمحافظة 58.76%.

وأكد أن عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلجان المحافظة بلغ 99124 ناخبا من إجمالي 168698، هم عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت فوز عبد الفتاح #السيسي برئاسة البلاد لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وأكد المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الاثنين لإعلان نتائج #الانتخابات_الرئاسية_في_مصر التي جرت أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الماضي بالداخل، وأيام 16 و17 و18 مارس/آذار الماضي بالخارج، #فوز_السيسي بنسبة 97% حيث حصل على 21 مليونا و835 ألفاً و378 صوتاً، فيما حصل منافسه المرشح #موسى_مصطفى_موسى على 656 ألفا و645 صوتا بنسبة 2.9%، بينما بلغت جملة الأصوات الباطلة 1.6 مليون.