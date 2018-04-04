أخيرا.. إجلاء سكان بناية مصرية مائلة منذ 24 عاما

أصدر اللواء أحمد الشعراوي محافظ #الدقهلية في #مصر قرارا بالإخلاء الإداري لكافه السكان بـ #بناية_مائلة بشارع سعد زغلول بتوريل بالمنصورة.

وتتكون البناية من طابق أرضي و9 طوابق علوية.

وتبين من التقرير الذي أعده حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، أن العقار تم بناؤه عام 1985 وفقا لترخيص بناء صادر له برقم 493 وبعد أن تم البناء حدث ميل بالعقار عام 1994.

وكشف التقرير أن حي شرق المنصورة أصدر قراره رقم 64 لسنة 1994 لإزالة العقار حتى سطح الأرض ولم يقم مالكه بتنفيذه حتى اليوم الأربعاء، مضيفا أن السلطات قامت بمخاطبة المالك لعرض العقار على مركز الدراسات بكلية الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حالته، ولكنه لم يستجب أيضا وتجاهل كافة التحذيرات.

من جانبه وجه محافظ الدقهلية رئاسة حي شرق المنصورة، بمخاطبة مركز الدراسات بكلية الهندسة لإعداد تقرير عن حالة العقار وصدر تقرير المركز أول أمس الاثنين حيث أكد أن العقار حالته خطيرة وبه تشققات كثيرة وأصبح غير آمن على حياة سكانه، مضيفا أن العقار به ميل كبير يبلغ 153 سم بمتوسط 15.3 سم في الطابق الواحد.

وكشف تقرير كلية الهندسة أن الميل قد يتسبب في انهيار العقار بالكامل وأنه سيؤثر على العقارات المجاورة له وعلى حياه سكانها لذا كلّف محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الإخلاء الإداري لجميع السكان والملاك بالعقار، اعتبارا من اليوم الأربعاء تمهيدا لإزالته وعلى حساب المالك.

وكانت محافظة الإسكندرية شمال مصر قد شهدت واقعة مماثلة في يونيو الماضي حيث مالت بناية في منطقة الأزاريطة على العقارات المجاورة لها وقامت السلطات على الفور بإزالتها وتشكيل لجنة هندسية لبيان حالة العقارات المجاورة في المنطقة.