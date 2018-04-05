مصر ترسل 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لليمن

أعلنت #مصر اليوم الخميس إرسال #مساعدات_لليمن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم اليوم الخميس إرسال الشحنة الأولى من #المساعدات_الإنسانية_المصرية الموجهة إلى الشعب اليمني الشقيق، والتي سيتم إرسالها على شحنتين مكونتين من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن الخارجية نسّقت مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، لإعداد وتجهيز المساعدات التي سيتم إرسال الشحنة الأولى منها يوم 6 أبريل/نيسان 2018 والثانية يوم 9 أبريل/نيسان 2018.

وأضاف أن السفير المصري في السعودية سيقوم باستقبال المساعدات في الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيداً لنقلها إلى اليمن.

وذكر أنه سبق لمصر إرسال شحنات إنسانية إلى #اليمن "في إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع مصر باليمن الشقيق، وإيماناً منها بأهمية مساندة الشعب اليمني في محنته الراهنة".