بالصور.. انهيار عقار بالإسكندرية وضحايا تحت الأنقاض

انهار عقار قديم بمنطقة مصطفى كامل في #الإسكندرية شمال مصر فجر، الجمعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، عن انهيار عقار كائن بـ 4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف بمنطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد.

وأشار سلطان إلى أن العقار مكون من 7 طوابق، وكان قد صدر قرار بإزالة الطابقين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وأضاف أنه تم إخلاء الحي من السكان ماعدا أسرتين رفضوا إخلاء منازلهم.

وأعطى المحافظ تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية، وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني، والإسعاف، ووحدة التدخل السريع، ولجنة الأزمات والكوارث، ومعاوني المحافظ، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، والمرافق والصحة والمستشفيات، والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من #الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأوضح المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار، ومعرفة خسائر الحادث، وعمل اللازم حماية لأرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشآت الآلية للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

على الصعيد ذاته، أشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بعدد من أتوبيسات النقل العام لنقل راكبي القطارات من #الإسكندرية إلى كفر الدوار وبالعكس، وذلك لتوقف القطارات بالمنطقة حتى الانتهاء من رفع الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور من جميع السكان لحين التأكد من سلامته وعدم تأثره من العقار المنهار.