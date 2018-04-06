مصر.. رصد إصابة بـ" الملاريا الخبيثة "والسلطات تتأهب

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن رصد حالة إصابة بمرض #الملاريا، لمريض وافد من #السودان ، وصل الى البلاد عن طريق ميناء السد العالي النهرى بأسوان.

وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي ان المريض سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 38 عاماً، حيث قام فريق الحجر الصحي برصد الحالة أثناء مناظرة الركاب الوافدين، لافتاً الى انه على الفور تم تحويله إلى مستشفى حميات أسوان.

واضاف انه بالفحص المعملي تأكد اصابته بمرض الملاريا الخبيثة المعروفة باسم "بلازموديوم فالسيبارام"، مشيراً الى أن المريض حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وحالة التأهب القصوى، للحفاظ على مصر خالية من أي أمراض وبائية.