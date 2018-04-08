الموت يغيب الإعلامية المصرية الكبيرة آمال فهمي

غيَّب الموت، اليوم الأحد، الإذاعية المصرية الكبيرة #آمال_فهمي، عن عمر يناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض.

آمال فهمي من مواليد العام 1926 وتعتبر من أبرز رائدات العمل الإعلامي والإذاعي في مصر.

حصلت الإعلامية الراحلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة وتم تعيينها في الإذاعة المصرية عام 1951، ومن أشهر برامجها "على الناصية ".

كانت أول سيدة تترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، وعينت وكيلاً لوزارة الإعلام ثم #مستشارًا_لوزير_الإعلام وكانت داعمه للأعمال الخيرية في مصر والعالم العربي.

تعتبر الإعلامية الراحلة أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية مع #بيرم_التونسى ثم صلاح جاهين.

من جانبه قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الاعلامية القديرة لم ينقطع أبداً عطاؤها المتميز للإعلام المصري، حيث كانت نموذجا يُحتذى به في المهنية والاحترام وخلال رئاستها لإذاعة الشرق الأوسط، وعملت على تقديم إعلام هادف وتتلمذ على يدها أجيال عديدة.

وأضاف أن الإعلامية قدمت أشهر برامجها علي الناصية، حيث أمتعت المشاهدين والمستمعين بصوتها المميز وتركت بصمة في قلوب الجميع ولقبت بملكة الكلام.