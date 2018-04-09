مراهقة مصرية تحاول الانتحار ووشم يشير لـ"الحوت الأزرق"

تسبب وشم تم اكتشافه على ساق فتاه مصرية حاولت الانتحار في إثارة الشكوك حول ممارستها لعبة #الحوت_الأزرق.



وتلقي اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم كرموز يفيد وصول طفلة تبلغ من العمر15 عاماً، وتدرس بالمرحلة الإعدادية لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة غثيان وإعياء شديد، وبسؤال والدها أفاد أنها حاولت الانتحار بتناول سم فئران.

وقال والد الطفلة إن ابنته تناولت سم الفئران في محاولة للتخلص من حياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينها وبين والدتها بسبب تأخرها في العودة للمنزل، لكن بفحص الفتاة لاحظت الطبيبة المعالجة وجود وشم عبارة عن حرف "p" على الساق اليسري لها.

ووفقاً لشهادة الطبيبة، فقد أفادت أن الطفلة أخبرتها عقب إفاقتها بأنها تمارس لعبة " الحوت الأزرق" عبر الإنترنت، وكانت التعليمات لها في إحدى مراحلها رسم وشم على حرف "p" على الساق اليسري وتناول مبيد حشري.

ورغم إنكار الطفلة ما ذكرته الطبيبة أمام النيابة، إلا أن الأخيرة أكدت صحة رواية الطفلة لها عقب إفاقتها من أنها تُمارس لعبة "الحوت الأزرق"، لكنها تراجعت خشية غضب أسرتها.

وقررت النيابة تكليف أجهزة الأمن بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وإعداد تقرير مفصل عنها.