الحكم بإعدام 36 داعشيا تورطوا في تفجيرات الكنائس بمصر

قضت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق 36 داعشيا للمفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامهم.

وأكدت المحكمة أن المتهمين تورطوا في التفجيرات التي استهدفت كنائس #البطرسية بالعباسية، وماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وضمت القضية 48 متهما، بينهم 34 متهما محبوسين على ذمة القضية، و15 متهما هاربا.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وترجع القضية للعامين الماضيين، حيث شهدت العاصمة المصرية تفجيرا استهدف الكاتدرائية المرقسية يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة 31 آخرين.

وتبنى تنظيم داعش العملية وقال إن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبوعبدالله المصري وهو شاب مصري يدعى محمود شفيق محمد مصطفى.

وفي أبريل من العام الماضي شهدت مدينتا الإسكندرية وطنطا تفجيرين استهدفا كنيستين بهما، وأعلنت الحكومة أن الضحايا في التفجيرين بلغا 45 قتيلاً، منهم 17 في الإسكندرية، و28 في طنطا، فيما بلغ عدد المصابين 128 جريحاً.