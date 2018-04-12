بعد توقف عامين.. صور أول وفد روسي يصل القاهرة

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت، مساء الأربعاء إلى #مطار_القاهرة بعد توقف أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.

والطائرة التي تقل الوفود السياحية الروسية من طراز إيرباص A 320، وتحمل رقم SU400، وعلي متنها 125 راكبا.

واستقبل وفد أمني بالمطار الركاب فور نزولهم من الطائرة بالورود.

ومن المقرر أن تنظم شركة مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية، الخميس، متجهة إلى #موسكو في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة صباحا (بتوقيت القاهرة) ، إيذانا ببدء تنظيم 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين #روسيا ومصر إثر الاعتداء الذي استهدف في تشرين الأول/اكتوبر 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وتبنى تنظيم #داعش مسؤولية الاعتداء.

وشكل الاعتداء وتوقف حركة الملاحة ضربة قوية للسياحة في مصر التي يقصدها العديد من السياح الروس.

وكانت أيروفلوت أعلنت في آذار/مارس استئناف رحلاتها موضحة أن "الشركة اوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الاجراءات الامنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب".

وأضاف البيان أنه "في الرابع من كانون الثاني/يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة" بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي في كانون الاول/ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من شباط/فبراير.