مصر.. إحالة جنينة للمحاكمة العسكرية في قضية وثائق عنان

قررت النيابة العسكرية في مصر إحالة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات إلى المحاكمة العسكرية في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم "وثائق عنان ".

وقال على طه محامي جنينة إنه تحدد يوم الاثنين المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة جنينة.

وكانت النيابة العسكرية قد قررت حبس المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية حيث تم الاستماع لأقواله حول تصريحاته بوجود وثائق بحوزة الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، تدين الدولة وقياداتها عقب أحداث يناير 2011.

ورد الجيش المصري على تصريحات #جنينة وقال إن ما صرح به حول احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها هو أمر يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

وأضاف أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانب آخر نفى سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، صحة ادعاءات جنينة حول وجود #وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

وقال إنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة، متهماً إياه بنسب معلومات كاذبة إلى #عنان، مؤكداً أن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.