مصر: نقف مع السعودية ضد كل من يهدد أمنها

أكدت مصر وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية #السعودية الشقيقة في مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها، أو تهديد السلم والاستقرار على أراضيها.

وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس عن دعمها الكامل للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم، معربة عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي #الحوثي الذي استهدف عدة مدن سعودية من ضمنها العاصمة الرياض مساء أمس الأربعاء ونجح الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراضه وتدميره قبل سقوطه في مناطق آهلة بالسكان المدنيين.

وشدد البيان على موقف #مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول #التحالف_العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.