مقتل 8 من الجيش و14 متطرفاً في إحباط عملية وسط سيناء

قال متحدث عسكري مصري بأنه تم إحباط عملية إرهابية في وسط سيناء أسفرت عن مقتل 8 من القوات المسلحة و14 متطرفا.

وأصدر الجيش المصري البيان رقم 19 للعملية العسكرية الشاملة #سيناء_2018، متضمنا نتائج عملية مواجهة الإرهاب خلال الأيام الماضية.

وذكر العقيد تامر الرفاعي #المتحدث_العسكري المصري أن المواجهات أسفرت عن مقتل 27 إرهابيا، حيث استهدفت القوات الجوية أحد الأوكار الإرهابية بوسط #سيناء، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة، كما تم القضاء على 9 إرهابيين آخرين شديدي الخطورة.

وأضاف أنه تم القبض على 114 من المشتبه بهم منهم 21 مطلوبا جنائيا، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت كذلك عن مقتل 12 إرهابيا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة، حيث عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات ووسائل إعاشة بأحد المنازل المهجورة بالعريش.

وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالإرهابيين والتحفظ على 15 عربة خاصة بهم وضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مضيفا أنه تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا، عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود.

وذكر بيان الجيش المصري أنه تم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة، كما تمً تسيير 585 كمينا ودورية أمنية بالتعاون بين قوات حرس الحدود والشرطة.

وكشف الجيش أنه تم ضبط أحد خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق الغرب وضبط 831 بندقية آلية و1384 طبنجة و80 ألف طلقة واكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق برفح وشمال سيناء.