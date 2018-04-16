بعد منعه.. محكمة مصرية تسمح لحفيد مبارك بالسفر

قضت المحكمة الإدارية العليا في #مصر بالسماح لعمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق #حسني_مبارك بالسفر، وألغت قرار منعه.

وقضت المحكمة، الاثنين، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر حفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

وكان علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر، وطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضعهما على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع التي تم التحقيق فيها مع أفراد الأسرة.

يذكر أن عمر هو الابن الوحيد لعلاء مبارك بعد وفاة الابن الأكبر محمد، والذي كان الرئيس المصري الأسبق يحبه بشدة وحزن كثيرا لوفاته.

عمر من مواليد العام 2000 ، وانضم لفريق الكرة بالنادي الأهلي ويلعب حاليا في صفوف الناشئين بالنادي.