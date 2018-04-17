شاهد.. ضرب وسحل حكام لكرة القدم في مصر

تعرض حكام لكرة القدم في إحدى مباريات دوري منطقة #القاهرة للناشئين تحت سن 14 سنة في #مصر لواقعة مؤسفة، حيث اعتدى اللاعبون عليهم وضربوهم خلال المباراة، ثم حبسوهم داخل الملعب لمدة تزيد عن ساعتين.

وشهد ملعب عرب غنيم بحلوان، جنوب العاصمة القاهرة، خلال مباراة للناشئين تحت 14 سنة بدوري منطقة القاهرة لكرة القدم، بين فريقي نشء العمال صاحب الأرض وكهرباء شمال في التصفية النهائية للمجموعة الأولى لدوري المنطقة، شهد مشاجرة واعتداء جماعيا بضرب الحكام، حيث لم تعجب أحداً قراراتُ حكم المباراة، لذا قام اللاعبون وانتقموا منه بضربه وسحله، وعندما حاول الحكام المساعدون إنقاذه من بين أيديهم انهالوا عليهم جميعا بالضرب.

وشارك إداريون وأولياء أمور في الواقعة، حيث ساعدوا اللاعبين في سحل الحكام، وحبسهم داخل الملعب قبل أن تصل الشرطة وتنقذهم وتطلق سراحهم.

من جانبه فتح اتحاد الكرة تحقيقاً في الواقعة لمعرفة المتورطين فيها ومحاسبتهم، كما طلب تقريراً من الحكام عن تفاصيل ما حدث، تمهيدا لاتخاذ إجراءات عقابية قد تصل لشطب بعض اللاعبين، وتوقيع عقوبات أخرى على الفريق المتسبب تصل لحرمانه من المشاركة في المسابقات لفترة محددة.