مصر.. 11 مصابا بحريق في مدينة طلاب للأزهر

أصيب 11 طالبا في حريق اندلع بمدينة البعوث الطلابية التابعة للأزهر الشريف في #مصر.

وكلف الدكتور #أحمد_الطيب، شيخ الأزهر، قيادات #الأزهر بالتوجه الفوري للاطمئنان على الطلاب، حيث توجه إليهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر لتفقد حالتهم .

وأمر شيخ الأزهر بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة سبب الحريق ومحاسبة المقصرين.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق بالبدروم الخاص بمبنى كليلة الجديد الذى يضم 145 طالبا، ومع تصاعد الأدخنة قام الطلاب بالتدافع للخروج، مما أدى إلى إصابة 11 منهم ، تم نقلهم لمستشفى الحسين الجامعي، فيما انتقلت قوات الدفاع المدني وسيطرت على النيران تماما.

وذكر مصدر مسؤول بالأزهر أن إصابات الطلاب تنوعت ما بين كسور بالقدمين والساقين والكتف والأذرع نتيجة التدافع الشديد، مضيفا أن جميع الحالات مستقرة.

ومن جانبه، قرر شيخ الأزهر نقل جميع طلاب المبني الذي وقع به الحريق إلى مبنى آخر لحين رفع المخلفات، بالإضافة إلى صرف إعانة عاجلة لجميع المصابين.

وطمأن وكيل الأزهر سفراء الدول التي ينتمي إليها الطلاب المصابون، وهم من دول أفريقيا، بأن حالات الطلاب مستقرة ولا توجد أي إصابات مقلقة.