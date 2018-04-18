مصر.. الجيش يصفي أمير داعش بسيناء

أعلن الجيش المصري الأربعاء تصفية أمير تنظيم #داعش بسيناء.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إن قوات الجيش الثالث الميدانى داهمت عدداً من المناطق الجبلية وسط سيناء وتمكنت من القضاء على أمير التنظيم الإرهابي.

وذكر الرفاعي أن عمليات المداهمة لعدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء أسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، مضيفاً أنه عثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و6 خزن بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي.

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في شباط/فبراير الماضي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 100 إرهابي و22 جندياً على الأقل.