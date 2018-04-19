مؤسسة مصرية تبحث عن مواهب الفن بين ذوي الاحتياجات

لأول مرة مؤسسة مصرية تبحث عن #المواهب الشابة سواء في الغناء أو في غيره من مجالات الفنون، ليس بين الأصحاء فقط بل بين ذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤسسة "سلوى علوان" الثقافية، وهي مؤسسة تديرها وتشرف عليها الكاتبة والروائية سلوى علوان، وتقوم بهذه المهمة بالتعاون مع جمعية رعاية الموهوبين من #ذوي_الاحتياجات، حيث تنقب وتبحث عن جميع المواهب الشابة، وتقدمهم للرأي العام المصري وتسلط عليهم الضوء إعلاميا.

وتقول الكاتبة المصرية لـ "العربية.نت" إن المؤسسة تهتم باكتشاف المبدعين والموهوبين في جميع المجالات، وتتبني موهبتهم وتصقلها وتطورها عن طريق متخصصين وفنانين وشعراء وملحنين، وعندما تتأكد من نضجها تقدمها للرأي العام، من خلال حفلات عامة تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جهات حكومية في #مصر.

وذكرت أنه يتم البحث عن هذه #المواهب بين الجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي كل المجالات الفنية والأدبية والموسيقى والشعر وكتابة القصة والسيناريوهات، مضيفة أن المؤسسة تقوم بمهامها من خلال تمويلات ذاتية، وتحرص على عقد مسابقات متخصصة في كافة هذه الفروع للوصول لأفضل المواهب، وانتقائها بعناية شديدة، ثم تصقلها وتقديمها للرأي العام.

وقالت إننا نسعى لإعادة الروح للحياة الثقافية والفنية في مصر، واستثمار أحلام الشباب خاصة الموهوبين منهم وتشجيعهم، ونقل خبرات كبار وعظماء الأدب والفن والشعر إلى الأجيال الجديدة لاستمرار التفوق الحضاري والفني لمصر وإحياء روح الهوية المصرية.