وزير خارجية مصر يوجه تحذيرا لإثيوبيا بشأن سد النهضة

وجَّه وزير الخارجية المصري سامح #شكري تحذيراً لإثيوبيا بشأن سد تقيمه على أحد روافد نهر النيل.

وقال شكري في تصريحات متلفزة بثت اليوم الخميس إن "على الجميع أن يعلم أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي، يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر في مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها".

لم يوضح شكري تصريحاته.

في وقت سابق من أبريل الجاري، اجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في #الخرطوم لإجراء محادثات، ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن النزاع المستمر منذ وقت طويل بشأن الحصول على مياه #النيل.دعت مصر إلى عقد اجتماع آخر في #القاهرة.

تخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي بشكل كبير على حصتها من مياه النيل. ومن المتوقع أن تستفيد #إثيوبيا وكذلك السودان من #بناء_السد.