"الحوت الأزرق" تحصد ضحية سابعة.. مصرية تحرق والدتها وشقيقها

سُجلت في مصر مساء الجمعة الضحية السابعة للعبة الحوت الأزرق خلال شهر واحد وهي فتاة من محافظة #سوهاج جنوب البلاد.

وأعلن مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن سوهاج أن طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً قتلت والدتها وشقيقها المعاق حرقا، كما أشعلت النار في منزلها تنفيذا لتعليمات لعبة الحوت الأزرق.

وأضاف أن مأمور مركز البلينا تلقى بلاغا باشتعال النيران في منزل يمتلكه مواطن يدعى عصمت كمال سائق بقرية الغنيمية، وأن مشعل النيران ابنته الفتاة التي استجابت لتعليمات الحوت الأزرق، مشيرا إلى أن الحريق أسفر عن وفاة والدة الفتاة وتدعى شادية تبلغ من العمر 49 عاما، وشقيقها المعاق ويدعى محمد عصمت، وإصابة شقيقها الآخر طه عصمت، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب لعبة #الحوت_الأزرق.

وسارعت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتداده للمنازل المجاورة .

وتبين من التحقيقات أن الفتاة وتدعى شاهيناز سكبت البنزين في أرجاء المنزل وأشعلت النيران فيه، وارتكبت الجريمة بناء على تعليمات أدمن اللعبة.

وحررت السلطات محضرا حمل رقم 2372 إداري مركز شرطة البلينا وقررت النيابة حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مصر قد شهدت 6 حالات انتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق خلال شهر واحد، كانت الأولى لنجل حمدي الفخراني البرلماني السابق، تبعها حالة لفتاة في الإسكندرية، وكانت الحالة الثالثة لشاب من الشرقية، والرابعة لشاب من السويس، والخامسة لطفل في المحلة بالغربية، والسادسة لطفل في البحيرة.