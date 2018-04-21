السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً الأزمة السورية

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، السبت، استعرضا فيه الأوضاع في المنطقة والضربة الغربية الأخيرة على #سوريا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الاتصال تناول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية، حيث حرص الرئيس الفرنسي على تناول إطار وأهداف الضربة العسكرية المحددة التي اشتركت فيها بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشرعية الدولية، ومنوهاً إلى أنها جاءت كرد على انتهاك الحظر الدولي المفروض على استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والرافض لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مشيراً إلى أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية، ومعرباً في ذات الوقت عن القلق إزاء التصعيد العسكري، الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع وتعقيد الموقف، وتأثير ذلك على الشعب السوري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أعربا عن دعمهما لكل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سياسياً، مؤكدين أهمية مشاركة الدول العربية، وكذلك الأعضاء الدائمون في #مجلس_الأمن في هذا الإطار.

و أكد الرئيسان أهمية تعزيز جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث من المقرر أن تشارك #مصر في مؤتمر #باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا 26 أبريل الجاري.

وذكر السفير بسام راضي أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما، وكذلك على مستوى وزيري الخارجية، حيث أشار الرئيس الفرنسي في هذا الصدد إلى أنه وجه وزير خارجيته بزيارة القاهرة نهاية شهر أبريل الجاري للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.