حاولوا تفجير كنيسة بالمحلة.. إحالة 6 داعشيين للجنايات

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام في مصر بإحالة 6 داعشيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات منها الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وكذلك دور العبادة للمسيحيين .

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت من ضبط المتهمين قبل استهدافهم كنيسة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية قبل احتفالات أعياد الميلاد لعام 2017، وكشفت التحقيقات عن تلقي المتهم الأول وهو المتهم "أحمد إبراهيم أحمد الحفناوي" قائد المجموعة تكليفات من قيادات تنظيم داعش بتنفيذ العملية واستهداف عدة كنائس ومقار أمنية وعسكرية.

وأضافت أن المتهم وبمعاونة آخرين قام بتصنيع وتجهيز العبوات والمواد المفرقعة والناسفة، لاستخدامها في العملية.