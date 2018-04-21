مصر .. النائب العام يقرر حجب لعبة الحوت الأزرق

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث ألعابا قاتلة على شبكة الإنترنت ومنها " #الحوت_الأزرق " .

وقال بيان للنائب العام مساء السبت إن تلك الألعاب تستهدف صغار السن ، ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص لنفسه أو لذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل، وهو أمر يمس أمن وسلامة الأسر المصرية ويتعلق بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.

وأضاف البيان أن النائب العام كلف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموافاته بالمعلومات عن أي مواقع محلية قد يكون لها اتصال بأي شكل من الأشكال بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب وخاصة الحوت الأزرق، والعمل لدى مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن #مصر.

وطالب النائب العام أولياء الأمور مراقبة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب التي تبث من خارج مصر، والتي وضعت بمعرفة أشخاص غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة لصغر سنهم، مضيفا أن النيابة العامة سوف تسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي، لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

وكانت مصر قد شهدت 7 حالات انتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق خلال شهر واحد، كانت الأولى لنجل حمدي الفخراني البرلماني السابق، والثانية لفتاة في الإسكندرية، والحالة الثالثة لشاب من الشرقية، والرابعة لشاب من السويس، والخامسة لطفل في المحلة بالغربية، والسادسة لطفل في البحيرة، والسابعة لفتاة من سوهاج قتلت والدتها وشقيقها حرقا.