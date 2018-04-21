تعرف على قصة مندوب مصر بالأمم المتحدة "المزيف"

ناشدت #وزارة_الخارجية_المصرية، السبت، الفضائيات ووسائل الإعلام بعدم نقل تصريحات لشخص انتحل صفة مندوب مصر السابق في #الأمم_المتحدة، وطالبتها بالتحقق من شخصية ضيوفها.

وقالت الخارجية في بيان تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات منسوبة لشخص يدعى جلال الرشيدي، باعتباره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، وما تضمنته تلك التصريحات من مواقف وموضوعات مرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية، ويدخل بعضها في صميم عمل وزارة الخارجية، إن هذا الشخص لم يسبق له العمل بوزارة الخارجية.

أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة عدم نقل أية تصريحات عنه، نظراً لأنه لم يسبق له العمل بوزارة الخارجية، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالسلك الدبلوماسي المصري.

وشددت الخارجية المصرية على أهمية قيام كافة وسائل الإعلام بالتحقق من شخصية ضيوفها وخلفيتهم الوظيفية على ضوء حساسية المواقف والموضوعات التي يتناولونها إعلامياً.