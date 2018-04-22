اكتشاف تمثال نصفي لإمبراطور روماني في مصر

قالت مصر إن علماء الآثار اكتشفوا تمثالاً نصفياً للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس في مدينة أسوان جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الآثار الأحد أنه تم العثور على الرأس في معبد كوم أمبو أثناء العمل لحماية الموقع من المياه الجوفية.

وأضافت أن الأثريين اكتشفوا أيضاً آثاراً تعود إلى مقصورة المعبود "أوزير بتاح نب عنخ" داخل معبد الكرنك القديم في مدينة الأقصر.

وقالت الوزارة إن الاكتشافات الجديدة تشتمل على أجزاء من لوحة حجرية تصور كبشا وأوزة موضوعين على مائدة قرابين.

وتأمل مصر في أن تشجع هذه الاكتشافات على إنعاش السياحة التي عانت في أعقاب ثورة عام 2011.