السيسي يوقع قانونا يسمح بمصادرة أموال الإرهابيين

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي قانوناً يسمح بمصادرة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتصرف فيها بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ووقع السيسي على القانون الذي حمل رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في #أموال_ الجماعات_الإرهابية والإرهابيين، وينص على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ولعملها طبيعة قضائية، وتختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة ما أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية ومصادرة أمواله والتصرف فيها.

وتتولى اللجنة حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وتضمن القانون تشكيل اللجنة، وتتكون من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر الثلاثاء الماضي بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع القانون، الذي سيصبح من اليوم الأحد سارياً، بعد توقيعه من رئيس الجمهورية.