صور.. منتجات فنية وبلاستيكية من القمامة بمصر

"جرينيش" مشروع مصري لإنتاج لوحات فنية ومنتجات بلاستيكية من القمامة، أنشأه شابان مصريان هما شادى عبد الله ومدحت زهير.

ويكشف شادي عبد الله المالك الوحيد للمشروع حاليا بعد وفاة شريكه مدحت منذ أسبوعين أن المشروع يهدف إلى إنتاج أعمال فنية ومنتجات بلاستيكية والتخلص من المعدات والمخلفات الضارة التي تضر البيئة.

وقال إنه يقوم بإعداد ورش لتدريب الراغبين في كيفية الاستفادة من القمامة، وإنتاج مجموعة من المنتجات التي يحتاجها كل منزل وتكون مصنعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، مثل محافظ الجيب وحقائب من الرصاص وأكياس بلاستيكية وصناديق.

وذكر شادي أنه أقام العديد من الورش للتوعية البيئية وكيفية إعادة التدوير في الكثير من المحافظات، وتعليم المشاركين خاصة الأطفال من سن سنوات حتى 18 عاما كيفية الاستفادة من القمامة في إقامة مشروعات بسيطة ومربحة.

وأضاف أنه في كافة الورش التي يعقدها يحذر دائما من إلقاء المخلفات البلاستيكية في البحار والأنهار حيث تقضي على أغلب الكائنات البحرية مثل الأسماك والحيتان والسلاحف، لأنها تسد خياشيمهم وأجهزة تنفسهم وتقتلهم خنقا، مما يؤدي لإفساد الحياة البحرية والبيئية.