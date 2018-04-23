مصرية تقتحم الصعيد وعاداته بالفن والموسيقى.. وهكذا انتهت

في أقصى #صعيد_مصر وتحديداً مدينة قنا وقعت تفاصيل هذه القصة.. #فتاة_صعيدية من أبناء المدينة قررت أن تقتحم العادات والتقاليد من خلال مؤسسة لنشر الفن والثقافة وتعليم الموسيقى والتدريب على المهن المختلفة، وواجهت صعوبات كثيرة حتى نجحت في تحقيق أهدافها.

المصرية #أمل_هاشم صاحبة القصة ترويها لـ" العربية.نت" وتقول إن البداية كانت قبل 7سنوات، وعقب ثورة يناير 2011، حيث فكرت في إنشاء مؤسسة لنشر الفنون والموسيقى والثقافة بالصعيد، وتمكنت من خلال الجهود الذاتية في تخصيص غرفتين بمدينة قنا، وإقامة مكتبة عامة بها وشراء آلات لتعليم الموسيقى، والاستعانة بمتخصصين للتدريب على التمثيل وتبني المواهب وأطلقت على المؤسسة اسم تنويرة الثقافية.

وأضافت أنها وبعد الإقبال على المؤسسة وأنشطتها، قررت التوسع وتمكنت من استئجار مبنى آخر أكثر اتساعا لتقديم كل الخدمات الثقافية والفنية الممكنة، مؤكدة أنها تعرضت لصعوبات بسبب عدم تقبل البعض للفكرة بزعم مخالفتها للعادات والتقاليد، إلا أنه مع مرور الوقت ونجاح التجربة تغيرت نظرة المواطنين في الصعيد لها، وبدؤوا في تشجيع أولادهم وبناتهم على المشاركة في أنشطة المؤسسة والتدريب على الفن والموسيقى والغناء.

وأشارت إلى أن إطلاق اسم "تنويرة" كان إهداء قدمه لها أحد الشعراء، فقد كان يحلم بمشروع مماثل وعندما علم بما قامت به منحها الاسم، مضيفة أنها واجهت صعوبات مالية كبيرة لتزويد المؤسسة بالمعدات والآلات اللازمة لتدريب المشاركين، ومع مرور الوقت بدأت الصعوبات المالية تتلاشى، حيث حصلت على منح وتبرعات من مؤسسات ثقافية وتنموية واجتماعية مصرية قررت دعمها تشجيعا للتجربة.

وذكرت أن المؤسسة تقدم كافة الأنشطة التي يمكن تقديمها كتعليم الفتيات الطهي والحياكة وصناعة الفخار وجمع التراث، ومساعدتهن في مواجهة التحديات وضغوط وأعباء الحياة، مشيرة إلى أن حلمها وصول أنشطة المؤسسة إلى القرى والنجوع في كل ربوع صعيد مصر.

وقالت إن المؤسسة أصبحت تستقبل الكثير من الفتيات والشباب الراغبين في التزود بالمعرفة وتنمية مواهبهم الفنية وبتشجيع كبير من الآباء وأولياء الأمور الذين تغيرت نظرتهم وشجعوا أبناءهم على كسر التابوهات القديمة واقتحام مجالات الفنون بكل جرأة، مؤكدة أنها سعيدة بهذه النتائج المدهشة وتطمع في تحقيق المزيد.