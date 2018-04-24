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سفير بريطانيا بمصر لمحمد صلاح: مبروك يا ملك البريميير ليغ

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
محمد صلاح
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داعب السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، اللاعب المصري، #محمد_صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، وذلك بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018.

ونشر كاسن على صفحته الرسمية بموقع تويتر صورة سابقه له مع صلاح، وعلق قائلاً: "مبروك يا ملك البريميير ليغ منور الملاعب دائماً.. حاسس إن العسلية لعبت دور... لسة فيه شوية لماتش روما بكرة؟".

وكان السفير يقصد العسلية التي قام بتقديمها لصلاح خلال لقائهما الموضح في الصورة، طالباً منه تقديم أفضل ما لديه في مباراة ليفربول مع روما الثلاثاء في نصف نهائي دوري الأبطال بأوروبا.

ونشر كاسن تدوينة سابقة فور انضمام صلاح لفريق ليفربول قائلاً له من يلعب في البريميير ليغ لا بد من عودته مرة أخرى، قاصداً أن صلاح لعب من قبل في الدوري الإنجليزي عبر صفوف فريق تشيلسي وعاد له من خلال صفوف ليفربول بعد فترة احتراف في إيطاليا مع فريق روما.

كلمات دالّة

#مصر, #بريطانيا, #محمد صلاح, #الدوري الإنجليزي, #ليفربول, #جائزة

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