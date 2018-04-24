مصر.. الحبس 5 سنوات لهشام جنينة في قضية وثائق عنان

قضت المحكمة العسكرية في #مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس #هشام_جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبة، 5 سنوات في القضية المعروفة بوثائق عنان.

وكان جنينة قد أدلى بتصريحات صحافية لموقع تابع لقطر قال فيها إن #الفريق_سامي_عنان رئيس الأركان السابق يحتفظ بوثائق تدين الدولة وقياداتها عقب أحداث يناير 2011 وتم تهريبها للخارج.

وأصدر الجيش المصري بيانا وقتها أعلن فيه أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به جنينة حول احتفاظ الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.

وأضاف أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها أحالت الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جنينة وعنان.

من جانبه نفى سمير عنان نجل الفريق سامي عنان صحة ادعاءات جنينة حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

وقال سمير في بيان له إنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة متهماً إياه بنسب معلومات كاذبة إلى والده، مؤكداً أن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.

وأعلن ناصر أمين أنه بصفته محامي سامي عنان فإنه يؤكد بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال أمين إنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.