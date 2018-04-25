السيسي: مصر واجهت إرهابا مولته بعض الدول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن مصر تواجه إرهابا ممولا من دول توهمت أنها قادرة عليها.

وقال في كلمته، التي ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير #سيناء، إن مصر تواجه ومنذ سنوات هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة، كما تواجه شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية استطاعت استغلال حالة الفوضى السياسية التي ضربت المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لتحتل أراض واسعة في دول شقيقة، وتوهمت أنها قادرة على تكرار ذلك في #مصر .

وأضاف أن الأطماع والتهديدات تغيرت طبيعتها، ولم تقل خطورتها، كما أن الأطماع في سيناء لم تنته، مشيرا إلى أن من حق الشعب المصري أن يفخر بأبنائه الأوفياء من الجيش والشرطة.

وأوضح السيسي أن الشعب المصري لا يفرط في أرضه، وقادر على حمايتها حربا وسلاما، مضيفا "تعلمنا من الحروب المتلاحقة ومفاوضات السلام الصعبة أن الحق المسنود بالقوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية".

وأشار إلى أن بلاده ورغم خوضها المواجهة الشاملة للإرهاب، تسير في الوقت نفسه على طريق التنمية ومنها كذلك تنمية سيناء، مؤكدا أن المساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط، وإنما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل.

وذكر أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية لفرض الأمن والاستقرار يعد إنجازا يشهد به العالم، ملمحا إلى أهمية "الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب بالأزمات".