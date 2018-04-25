شاهد.. ما فعلته الأمطار بشوارع مصر

تعرضت محافظات مصر لأمطار رعدية أدت لغرق كافة الشوارع وتعطل حركة السير، وإصابة بعض المناطق بالشلل التام.

وشهدت المحافظات المصرية منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء سقوط أمطار غزيرة صاحبها موجات رعد وبرق، مما أدى لشلل مروري وتوقف السيارات على الطرق الكبيرة والمحاور المرورية لساعات طويلة، خشية وقوع حوادث سير، كما غرقت بعض السيارات وتعرضت أسقف بعض المحال التجارية للسقوط.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حاله عدم الاستقرار ستستمر على شمال البلاد كما ستتكاثر السحب الرعدية مصحوبة بسقوط أمطار على كل من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وقد تتشكل السيول على مناطق متفرقة على سيناء، مضيفة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة ظهور أمطار رعدية غزيرة على مساحات من السواحل الشمالية الأربعاء حيث تبدأ السحب الرعدية بالتكاثر فوق محافظة كفر الشيخ ورشيد والاسكندرية يصحبها هطول غزير ورعدي للأمطار وكذلك مدن القناة مثل السويس والاسماعيلية ووسط وشمال سيناء بالكامل.

وتداول النشطاء ومغردو مواقع التواصل فيديوهات لشوارع رئيسية ومناطق بالقاهرة والجيزة وهي غارفة في مياه الأمطار.