مفاجأة.. إزالة صورة محمد صلاح من طائرة منتخب مصر

قرار صعب سيلجأ إليه اتحاد كرة القدم في #مصر، بسبب الحقوق وحق الرعاية لإحدى شركات الاتصالات للاعب #محمد_صلاح المحترف بصفوف فريق #ليفربول الإنجليزي والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة، وجد نفسه أمام خيار وقرار وحيد وهو إزالة صورة محمد صلاح المنفردة من على الطائرة الخاصة التي تم تخصيصها لمنتخب مصر.

بداية الأزمة كانت بسبب استخدام الشركة الراعية للمنتخب صورة محمد صلاح منفردة على الطائرة بجوار شعارات لشركات أخرى، رغم وجود حق رعاية لشركة منافسة في اللاعب، وطلبت الأخيرة إزالة صورة صلاح حفاظا على حق رعايتها، معتبرة أن ما حدث دعاية لشركة منافسة لها ويمس حقوقها القانونية.

وتصاعدت الأزمة بعد قيام رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح، بنشر تغريدة على موقع تويتر، قال فيها إن اللاعب يواجه مشكلة كبيرة مع الاتحاد المصري، بسبب ظهوره مرتديا قميص المنتخب بجانب شعارات للشركات المتعاقدة مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة ومنها شركة منافسة للشركة صاحبة حق الرعاية لصلاح.

ونظرا للخلاف القانوني فإن اتحاد الكرة سيكون مضطرا لإزالة صورة محمد صلاح من على طائرة منتخب مصر، تجنبا للدخول في مشاكل قانونية مع رعاة اللاعب.

من جانبه كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري عن أن مجلس اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة اتفق مع الشركة الراعية للكرة المصرية على إزالة الصورة المنفردة لمحمد صلاح على الطائرة واستبدالها بوجود اللاعب في صورة جماعية مع لاعبي المنتخب من أجل إنهاء الأزمة.

وكانت #مصر قد خصصت طائرة خاصة لنقل منتخبها الوطني لكرة القدم إلى #روسيا للمشاركة في مونديال 2018 المقرر إقامته يونيو المقبل، ووضعت عليها علم مصر وصور نجوم ولاعبي منتخبها الوطني.

الطائرة مِن طراز بوينغ وتتكون من 154 مقعدا منها 16 لرجال الأعمال و138 مقعدا للدرجة السياحية، وكل مقعد به شاشة فيديو يسمح للراكب بمشاهدتها بشكل ذاتي.

وتتميز الطائرة بوجود مسافات كبيرة بين مقاعد الركاب، ومناضد متسعة، ومخارج كهربائية تسمح بشحن أجهزة المحمول والحاسب الآلي، ونظام فيديو شخصي يسمح بعرض أحدث الأفلام، كما تتميز بنظام بث إذاعي لنحو 30 إذاعة ومحطة فضائية.

يشار إلى أن اللاعب محمد صلاح فاز الأحد الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وساهم مساء أمس الثلاثاء في فوز فريقه ليفربول على روما بخماسية في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.