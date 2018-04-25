مقتل 30 داعشيا و3 عسكريين مصريين في مواجهات سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 30 داعشيا و3 عسكريين خلال المواجهات بمحافظة شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي خلال البيان رقم 20 للعملية العسكرية سيناء 2018، الأربعاء، إن العلميات أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن قيام القوات الجوية بتحقيق نجاحات على الاتجاهين الاستراتيجي الشمالي الشرقي والغربي، حيث تم استهداف وتدمير 3 أوكار وبؤر للعناصر الإرهابية، وقطع خطوط إمدادهم، وتدمير عدد 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

وأضاف أنه تم القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، ناصر أبوزقول، بالإضافة إلى مقتل 12 إرهابيا والقبض على 173 آخرين بشمال ووسط سيناء، كما قامت وزارة الداخلية بالقضاء على 17 إرهابيا نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من الإرهابيين بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش، وكذلك التحفظ على عدد 8 بندقية آلية و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة.

وذكر المتحدث العسكري أن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة كانت تستهدف قوات المداهمات في مناطق العمليات، فضلا عن تدمير 437 ملجأ ووكرا ومخزنا عُثر بداخلها على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر.

وأشار الرفاعي إلى مقتل 3 ضباط من القوات وإصابة ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية خلال المداهمات.