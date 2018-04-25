وزيرة ثقافة مصر تشهد أول حفلين للأوبرا في السعودية

تقدم فرقة #الأوبرا_المصرية بقيادة المايسترو، مصطفي حلمي، الأربعاء وغدا الخميس، بمركز الملك فهد الثقافي أول حفلين لها في #السعودية، يصاحبهما معرض يضم 60 صورة فوتوغرافية ترصد تاريخ دار الأوبرا في مصر.

واستقبل الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، فور وصولها، الأربعاء، إلى مطار الملك خالد الدولي لحضور الحفلين.

ومن المقرر وفق ما أعلنت وزارة الثقافة المصرية أن يتم عقد جلسة مباحثات رسمية بين الوزيرين تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الثلاثاء بمناسبة إقامة واستضافة أولى حفلات دار الأوبرا المصرية، قال محمد منير المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافه المصرية إنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بهذه الخطوه الرامية للانفتاح الثقافي والفني بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أنه انطلاقاً من التقارب الوجدانى بين الشعبين الشقيقين جاء اختيار #فرقة_الموسيقى_العربية بدار الأوبرا المصرية لتقديم الحفلين ليعيش جمهور المملكة والجاليات العربية أمسيتين من زمن الفن الجميل، يتضمنا مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

وقال إنه سيتم إقامة معرض مصاحب يضم 60 لوحة ترصد تاريخ دار الأوبرا المصرية بين الماضي والحاضر منذ عام 1869وحتى الآن.

يذكر أن الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية الذي سيحيي الحفلين يتكون من 45 عازفا ومطربا بفرقة الموسيقي العربية.