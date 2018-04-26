رواتب شهرية من محمد صلاح لـ 450 أسرة فقيرة بقريته

كشف ماهر أنور اشتيه، عمدة قرية نجريج مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أن صلاح يتبرع برواتب شهرية لـ450 أسرة من أبناء قريته.

وقال إن اللاعب أسس جمعية خيرية أطلق عليها اسم جمعية محمد صلاح الخيرية، يديرها صلاح البهنسي أحد أبناء القرية، وتتولى تقديم أعمال خيرية يقوم بها اللاعب لأبناء القرية، ومنها توزيع رواتب شهرية لـ 450 أسرة.

وأضاف أن هذه الأسر تضم أرامل ومطلقات وأيتاما، مشيرا إلى أن اللاعب تبرع من قبل لإنشاء معهد ابتدائي وإعدادي للقرية بالكامل وبقيمة 8 ملايين جنيه، بالإضافة لوحدة إسعاف وجهاز تنفس صناعي.

وأشار إلى أن اللاعب يقدم أعمالا خيرية أخرى يرفض الإفصاح عنها أو إعلان تفاصيلها.

وكان اللاعب قد تبرع في يناير من العام الماضي بـ5 ملايين جنيه مصري لصندوق "تحيا مصر".

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر وقتها، إن الرئيس #السيسي استقبل اللاعب، وعبر عن تقديره للنموذج الذي قدمه #محمد_صلاح بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين في تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر.