هل تتذكرون أبشع جريمة بيع إلكتروني.. هذه هي عقوبتهم

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية في مصر بمعاقبة الشابين المتهمين بقتل طالب الهندسة، ضحية الموقع الإلكتروني الشهير في مصر بالسجن 15 عاما لكل منهما.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد كشفت غموض الجريمة التي هزت مصر قبل شهرين حيث عثرت السلطات على جثة طالب بكلية الهندسة ممزقة بالطعنات داخل حديقة عامة بمساكن شيراتون بالنزهة شرق العاصمة القاهرة .

وتبين أن وراء الجريمة طالبين بالثانوي، تعرفا على الشاب القتيل عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، واستدرجاه من مسكنه بمنطقة القناطر بمحافظة القليوبية بعد إيهامه ببيع جهاز حاسوب له، وفور حضوره قاما بتقييده وقتله طعنا، واستوليا على 25 ألف جنيه وهاتفه المحمول وفرا هاربين.

وقالت الداخلية المصرية إن جهود الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من المدعو أحمد م . م (18 عاما) طالب، و المدعو حسين .ع . م . (18 عاما) طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة"، والثاني سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في الواقعة.

وذكرت أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وأضاف الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية خطط لاستدراج الشاب عقب إيهامه برغبته في بيع جهاز "لاب توب" من خلال موقع التسوق الإلكتروني وسرقة متعلقاته الشخصية تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وفي سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه.

وأضافت أن المتهم الأول تمكن من استدراج المجني عليه لمكان العثور على جثته وفور وصوله قام مع زميله بتهديده بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء، وأحدثا إصابات به أودت بحياته واستوليا منه على مبلغ 25 ألف جنيه هاتف محمول ولاذا بالفرار.