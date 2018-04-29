حريق في موقع بناء المتحف المصري الجديد

قال مسؤولون إن حريقا اندلع في موقع بناء #المتحف_المصري_الجديد، لكنه لم يتسبب في أضرار كبيرة أو إصابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن رجال الإطفاء يقومون بإخماد الحريق الذي اندلع، الأحد، والتهم سقالات خشبية في موقع البناء.

يشار إلى أن المتحف المصري الكبير قيد الإنشاء بالقرب من أهرامات الجيزة.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب وأعمدة دخان أسود كثيف ترتفع فوق مدخل المتحف.

وأقيم المتحف على حوالي 490 ألف متر مربع، وسيضم بعض القطع الأثرية الفريدة من نوعها في مصر، يعود العديد منها للملك توت عنخ آمون.

وفي يناير/كانون الثاني، وضعت #مصر تمثال رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة في التاريخ المصري، في مدخل قاعة المتحف.

وتأمل مصر أن يؤدي افتتاح المتحف الجديد إلى جانب سلسلة من الاكتشافات الحديثة، إلى انتعاش صناعة السياحة التي تشكل رافدا حيويا للاقتصاد بعد ترديها عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك.

وقالت وزارة الثقافة في بيان صحافي إن المبنى لم يتعرض للخطر ، كما لم تتعرض أي قطعة أثرية بالمتحف، مضيفة أن هذه القطع بعيدة تماما عن مركز الحريق.

ومن جانبها، أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الحادث.

وطلبت رئيسة النيابة أن تبدأ التحقيقات فورا مع إرفاق التقارير الفنية بمجرد الانتهاء منها للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر وتحديد المسؤولين عنه.