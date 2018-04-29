شكري: فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا

كشف جان ايف لودريان أن الضربة الثلاثية التي وجهت لنظام الأسد من جانب #أميركا وفرنسا وبريطانيا كانت بسبب استخدام النظام للسلاح الكيمياوي ضد المدنيين، ولا يمكن مقارنتها بما حدث مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في العاصمة المصرية #القاهرة اليوم الأحد، إن استخدام الأسد للكيمياوي كان وراء القرار بتوجيه ضربة عسكرية له، وسبق ذلك مشروع قرار من #مجلس_الأمن، بعكس ما حدث مع #العراق خلال حكم الرئيس الأسبق صدام حسين الذي كانت مواجهته من أجل حفظ النظام والسلم الدوليين وبالتالي لا مقارنة بينهما.

وقال لودريان إن علينا التعاون مع الدول ذات الثقل للخروج من الأزمة السورية، كما أن علينا أن نستمر في مواصلة عملنا المشترك في الحرب مع الإرهاب.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي أن لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تركز حول ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وإعادة إطلاق العملية السياسية، وضرورة سير العملية السياسية بليبيا، من خلال خريطة طريق، مؤكدا أن #فرنسا تعمل على توحيد القوات المسلحة والمؤسسات الليبية.

من جانبه، كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا، مؤكدا أن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية.

وأكد شكري أن مصر تحقق تطورا كبيرا فى جهودها الإصلاحية في كافة المجالات.