مريض أهمله أطباء مستشفى مصري ليشاهدوا مباراة محمد صلاح

يوم الأحد الماضي حدثت "كارثة طبية" في مستشفى مصري، احتدمت بأطبائه والعاملين فيه رغبة جامحة لمشاهدة مباراة لعب فيها مواطنهم الشهير، نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح، إلى درجة أن إقبالهم الجماعي عليها تسبب بإجراء جراحة خاطئة، أهملوه بسبب المباراة بين ليفربول وضيفه "روما" الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بالضيف مهزوما بخمسة أهداف مقابل هدفين.



ومساء أمس السبت، كشفت قناة تلفزيونية مصرية عما سمته "كارثة طبية" حدثت يوم المباراة في "مستشفى كفر الدوار" يلخصها الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" مع هذا الخبر، مجتزأ من برنامج "العاشرة مساء" على شاشة قناة "دريم" الفضائية، وفيه تظهر والدة المريض تتحدث عن أطباء فتحو جسمه لإزالة الزائدة الدودية، ثم تركوه لمشاهدة المباراة بنية إجراء العملية بعد نهايتها.

"وعلينا فلوس في العناية مش عارفين ندفعها"

انتهت المباراة، وعاد الأطباء لإزالة الزائدة الدودوية، إلا أنهم اكتشفوا أن المريض لم يكن يعاني من علة بالزائدة، بل من شيء آخر كان بإمكانهم معرفته على ما يبدو لو تأنّوا بفحص أحمد البالغ 22 سنة، إلا أن إقبالهم على المباراة واستعجالهم لمشاهدتها، ربما كان سبب الإهمال الذي جعله "فاقد الوعي حتى الآن" في إشارة من مقدم البرنامج، الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن أحمد كان لا يزال منذ وقت المباراة حتى أمس السبت طريح الفراش بلا وعي بغرفة للعناية المركزة في "مستشفى كفر الدوار العام"، وهو حكومي في "محافظة البحيرة" بالشمال المصري.





في الفيديو يظهر أيضا عم للمريض، يذكر أن ذويه ظلوا حتى 11 ليلا ينتظرون الأطباء "لحد الماتش ما خلص" ثم مضوا لإحضارهم من كافيتريا المستشفى، حيث تابعوا المباراة على شاشة تلفزيونية فيها، ثم يظهر شاهد عيان بنهاية الفيديو، ويقول إن الأطباء تم إحضارهم، ربما الساعة 11 ليلا "ودخلوا غرفة العمليات" وبعده يعود العم ويظهر ليقول إن العائلة دفعت ما تحتها وفوقها "واللي ورانا وقدامنا، وما عدش معانا حاجة، وعلينا فلوس في العناية مش عارفين ندفعها" في صرخة منه طلبا للنجدة المتنوعة والاستغاثة.

حفل داخل المستشفى أقامه الأطباء

وهذه ليست أول خضة إعلامية عن مستشفى كفر الدوار، فقبلها في نوفمبر 2016 أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "س.س" أخصائي الجراحة بالمستشفى، إضافة إلى "م.ي" طبيب مقيم جراحة أوعية دموية، للمحاكمة التأديبية، لتعدي كل منهما على الآخر بالقول والفعل أثناء تواجدهما بغرفة العمليات لإجراء جراحة استكشافية لمريض، وفقا لخبر أرشيفي قرأته "العربية.نت" في صحيفة "المصري اليوم"، وفيه أن الشجار عرّض المريض للخطر، لأن الأول استخدم مشرطا بتعديه على الثاني وأصابه في فخذه الأيسر بجرح قطعي.

ويوم الأحد الماضي، يوم المباراة، ظهر الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، وأخبر الإعلامية إيمان الحصري، العاملة في قناة dmc التلفزيونية، أنه أقال مدير العمليات الخارجية في المستشفى، كما والتحقيق معه بسبب إقامة مجموعة من الأطباء والممرضين حفلا داخل المستشفى، رافقه إهمال للمرضى. كما تم عزل مشرفي التمريض بالعيادات الخارجية والتحقيق معهم للسبب نفسه، ومع هذا الخبر فيديو عن الحفل الذي جرى يوم 22 الجاري ومداخلة الدكتور عثمان.