السعودية تفرج عن مسنة مصرية دسوا لها مخدرات في العمرة

قررت السلطات #السعودية الإفراج عن مصرية مسنة دست لها مخدرات خلال سفرها لتأدية #العمرة على نفقة أحد الأشخاص.

وصرح حازم رمضان القنصل العام المصري في #جدة بأن القنصلية المصرية نجحت في الإفراج عن المواطنة المصرية سعدية عبد السلام حماد العاصي بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، وذلك بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي والتي تثبت براءة المواطنة.

وأضاف القنصل العام أن القنصلية تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة، ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بانتظام من قبل القنصلية في مقر احتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، فضلاً عن التأكد من استقرار حالتها الصحية.

وأشار القنصل إلى أنها سوف تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنة لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى #مصر بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وتوجه القنصل العام بالشكر إلى السلطات السعودية على التعاون الكامل وتقديم الرعاية اللازمة إلى المواطنة المصرية أثناء فترة الاحتجاز، وكانت المواطنة المسنة قد ضبطتها السلطات السعودية فور وصولها لتأدية العمرة وبحوزتها حقيبة بها مخدرات.

وقالت السيدة إن أحد الأشخاص تبرع لها لأداء العمرة، وطلب منها أن تصطحب معها هذه الحقيبة لتوصيلها لأحد الأشخاص سيكون في انتظارها لدى وصولها السعودية.

من جانبها تمكنت وزارة الداخلية المصرية من القبض على الجاني الحقيقي، وقالت إنه يعمل جزارا ويقيم بنفس القرية، وقام بتسفير السيدة المسنة لأداء العمرة، ووضع حقيبة بداخلها الأقراص ضمن متعلقاتها.

وأضافت الوزارة أن مديرية أمن الدقهلية قامت باستهداف المتهم، وتمكنت من تحديد محل هروبه بمنطقة الأهرام بالجيزة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات وضبطه بشقة بشارع العشرين دائرة قسم الأهرام، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأعلنت الوزارة القبض على متهم جديد في الواقعة، حيث تمكنت من ضبط "مصطفى. ع"، 39 سنة، عاطل ومقيم بمدينة نبروة وتبين اشتراكه مع المتهم الرئيسي في الواقعة.