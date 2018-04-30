غضب محمد صلاح يفجر "التواصل".. وحكومة مصر تتدخل

أكد وزير الرياضة المصري المهندس خالد عبد العزيز، مساء الأحد أنه خلال ساعات قليلة سيتم حل مشكلة اللاعب المصري #محمد_صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة المصري، وذلك بخصوص حقوق الرعاية".

وكان الوزير قد تدخل سريعا لحل مشكلة اللاعب.

وقال الوزير عبر #تويتر: "إنه تم الاتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على تنفيذ كافة طلبات محمد صلاح. وأضاف: "أؤكد أننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات".

تم الإتفاق مع المهندس هاني أبو ريدة على تنفيذ كافة طلبات الكابتن محمد صلاح . و أؤكد اننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التي أبرمها في إنجلترا، حتى لا يتعرض لأي مشكلات. #تحيا_مصر — khaled Abd Elaziz (@khAzizOfficial) April 29, 2018

وأشار الوزير المصري إلى أنه اتصل باللاعب شخصيا، وأكد له تنفيذ كل طلباته، موضحا أنه لا توجد أي مشكلة مع صلاح أو مع أي لاعب من اللاعبين الذين حققوا حلم #المصريين بالوصول لكأس العالم.

كما ذكر أن أية ترضية مطلوبة للاعب سيتم الموافقة عليها على الفور، وأن اتحاد الكرة سيتعامل مع الأزمة بكل حب وترحاب. وتابع أن المفاوضات بدأت بالفعل مع رامي عباس محامي صلاح لمعرفة طلباته، وتم الاتفاق على تنفيذها بالفعل خلال ساعات.

صلاح يغرد شاكراً.. وقلبه على الهاشتاغ

وإثر التحرك الحكومي السريع، والتعاطف العارم الذي لقيه اللاعب المصري الدولي على مواقع التواصل، غرد محمد صلاح مساء قائلاً:" بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع".

أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وكان هاشتاغ #ادعم_محمد_صلاح تصدر تويتر عالمياً، وذلك بعد ساعات قليلة على إطلاقه، ما دفع صلاح إلى كتابة تغريدة أخرى فجر الاثنين، قائلاً "أنا بس صعبان علي الهاشتاغ".

انا بس صعبان علّيا الهاشتاج 😢🤣 — Mohamed Salah (@MoSalah) April 29, 2018

وكانت تغريدة غامضة كتبها محمد صلاح على صفحته على موقع "تويتر" الأحد، قد أشعلت مواقع التواصل، وكشفت ما بداخل اللاعب من غضب عارم إزاء مشكلته مع اتحاد الكرة المصري.

وكتب اللاعب: "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا. كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كده".

ولم يمض دقائق على نشر صلاح لتغريدته حتى ضجت مواقع التواصل بهاشتاغ: #ادعم_محمد_صلاح، كشف فيه بعض من المعلومات التي أزاحت الستار عن الغموض الذي لف تغريدة اللاعب الأولى، والتي كانت بسبب المشكلة القانونية بينه وبين اتحاد كرة القدم في #مصر حول الحقوق، وحق الرعاية لإحدى شركات الاتصالات.

وتفجرت الأزمة بسبب استخدام الشركة الراعية للمنتخب المصري صورة محمد صلاح منفردة على طائرة خاصة خصصت لتنقلات المنتخب بجوار شعارات لشركات أخرى، رغم وجود حق رعاية لشركة منافسة للاعب.

وطلبت الأخيرة إزالة صورة صلاح حفاظا على حق رعايتها، معتبرة أن ما حدث دعاية لشركة منافسة لها ويمس حقوقها القانونية.