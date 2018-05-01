شاهد.. عمرو أديب يستقيل على الهواء لأسباب مجهولة

أعلن الإعلامي المصري #عمرو_أديب استقالته من عمله كمذيع في قناة "أون تي في" المصرية اعتبارا من منتصف مايو /أيار الحالي دون أن يوضح الأسباب.

وقال أديب على الهواء مباشرة خلال تقديم برنامجه اليومي "كل يوم" مساء الاثنين، إنه طلب الرحيل من القناة قبل 7 أشهر، لكن إدارة القناة طالبته بتأجيل الأمر لحين انتهاء بعض الظروف الخاصة بها، ولحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الإدارة أخبرته قبل أيام بأنه يمكنه مغادرة القناة مع منتصف مايو/أيار المقبل.

وأعرب الإعلامي المصري عن سعادته لأنه سيرحل عن القناة بإرادته، ودون أية مشاكل سواء سياسية أو غيرها، مؤكدا أنه مرتبط مع الجميع بعلاقات جيدة، ومنوها إلى ما حققه من نجاحات كبيرة تجعله فخورا بها، خصوصا وأنه سيترك برنامجه وهو الأول بالإعلانات، ونسبة المشاهدة.

وأضاف أديب أنه قدم كل ما يمكن تقديمه كإعلامي، وصدّر تجربة جيدة بعد 20 عاما قضاها في المهنة.

إلا أن أديب لم يحدد وجهته القادمة بعد، ولم يقرر ماذا سيفعل في الفترة المقبلة، وأوضح رغبته بإفساح المجال للإعلاميين الشباب.

وكانت أنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة عن قرب اندماج قناتي" أون تي في"، و "دي أم سي" تنفيذا لرغبة الشركتين المالكتين لهما في ترشيد الإنفاق، وخفض المصروفات، وإنشاء كيان إعلامي كبير قادر على المنافسة.

وكان أحمد أبو هشيمة الملقب بإمبراطور الإعلام في #مصر قد أعلن عن بيع قنوات أون تي في، وحصته من شركة إعلام المصريين لشركة ايجل كابيتال نهاية ديسمبر الماضي.

وأعلنت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية التي تترأسها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة في مصر عن استحواذها على حصة أحمد أبو هشيمة في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات "أون تي في"، وصحف" اليوم السابع"، و"صوت الأمة"، وغيرها من الشركات والمؤسسات الإعلامية، العاملة بمجالات الإعلام بمصر.

يذكر أن عمرو أديب من مواليد 23 أكتوبر 1963، وهو نجل السيناريست الراحل عبد الحي أديب، وشقيق الإعلامي عماد الدين أديب، والمخرج عادل أديب، وزوج الإعلامية لميس الحديدي.

قدم أديب برنامجا يوميا وهو "القاهرة اليوم" في فضائية اليوم التابعة لمجموعة قنوات أوربت قبل أن ينتقل لفضائية "الحياة" المصرية، ثم فضائية "أون تي في" التي سيغادرها 15 مايو/ أيار المقبل.