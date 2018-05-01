فيديو.. حادث دهس بشع لسائحين تشيكيين بالغردقة

لقي سائحان تشيكيان مصرعهما في حادث #دهس بمدينة الغردقة المطلة على ساحل #البحر_الأحمر جنوب #مصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر بلاغا بمصرع سائح تشيكي وزوجته إثر تعرضهما لحادث دهس من جانب سيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونية خلال عبورهما الطريق أمام إحدى القرى السياحية.

وانتقلت سيارة الإسعاف للموقع لنقل السائحين لمستشفى #الغردقة العام، حيث لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى، فيما لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة بعده بساعات قليلة.

وتم القبض على السائق، وإبلاغ السفارة التشيكية بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.