أزمة جديدة لمحمد صلاح.. فضائيات تحمل اسمه وتبث بمصر

بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين اتحاد الكرة المصري بسبب حقوق الرعاية ونشر صورته منفردة على طائرة منتخب الفراعنة، لاحت أزمة جديدة في الأفق للاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الحائز على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018.

الأزمة الجديدة تتلخص في انطلاق فضائيتين جديدتين بدأتا البث قبل أيام حيث استغلتا شعبية اللاعب الجارفة، وحملتا اسمه رغبة في اجتذاب أكبر عدد من المشاهدين، والطريف أنهما يبثان أفلاماً ومسلسلات درامية.

وفوجئ المصريون بانطلاق فضائية تحمل اسم "محمد صلاح" وتعلن عن ترددها، ولا يعلم أحد شيئاً عنها أوعن هوية مالكها.

في الوقت نفسه ظهرت فضائية أخرى تحمل اسم “محمد صلاح” ومخصصة للدراما فقط دون معرفة هويتها ولا هوية صاحبها.

مصادر مسؤولة كشفت لـ"العربية.نت" أن هذه الفضائيات تبث عبر أقمار غير مصرية وتقوم بمخالفة القوانين الخاصة بحقوق الملكية، حيث تبث أفلاماً دون موافقة أصحابها أو الشركات المنتجة لها، وتم التقدم بمذكرات ضدها للسلطات المختصة وإيقاف بعضها بالفعل.

الفضائيتان قد تتسببان في أزمة جديدة مع الشركة الراعية لحقوق محمد صلاح، وقد يجبرها على التدخل للمطالبة بوقف بث الفضائيتين اللتين حملتا اسم اللاعب دون موافقته أو موافقه وكيله القانوني.

وكان قد وقع خلاف شديد بين اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة، وشركة الاتصالات التي تتولى حق الرعاية لمحمد صلاح، بسبب صورة محمد صلاح المنفردة على الطائرة الخاصة التي تم تخصيصها لمنتخب مصر.

وانتهت الأزمة سريعاً بتدخل خالد عبدالعزيز وزير الرياضة المصري، الذي أكد أنه سيتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه، ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل.