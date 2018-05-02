تصميم مقترح لحل أزمة محمد صلاح مع طائرة المنتخب المصري

لحل أزمة #محمد_صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الاتحاد المصري لكرة القدم حول حقوق الرعاية الإعلانية بسبب صورة اللاعب المنفردة على طائرة منتخب مصر، أعد شاب مصري تصميماً جديدا لطائرة "الفراعنة".

وقال الشاب المصري طارق عبدالله لـ"العربية.نت" إنه أعد تصميما جديداً لـ #طائرة_المنتخب_المصري بدلاً من التصميم القديم الذي سبب الأزمة، خاصةً أن برأيه "التصميم القديم لا يعبّر بأي حال من الأحوال عن هوية مصر وتاريخها ورموزها، فضلاً عن وجود أخطاء فنية في الألوان".

وشرح أن التصميم الذي أعدّه "مستوحى من ألوان علم مصر"، وقد استخدم فيه الصور والرموز الفرعونية التي تتميز مصر بها، حيث يغطي علم مصر جسم الطائرة بأكملها مع إدخال الكتابة الفرعونية والوجوه الفرعونية عليه.

وروى عبدالله أن قصة هذا التصميم بدأت منذ شهرين حين كشف الاتحاد المصري عن طائرة المنتخب التي لم يكن تصميمها محل إعجاب، ولذلك دشّن هاشتاغ على مواقع التواصل باسم #صمم_طائرة_منتخبك للحصول على أكبر قدر من الأفكار حول التصميمات المقترحة للطائرة.

ولم يلق هذا الهاشتاغ تفاعلاً كبيراً، لذا قرر عبدالله أن يعد تصميما بنفسه وينشره على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للتشاور حوله ومناقشة تفاصيله. وبالفعل، رسم عبدالله تصميه الخاص ونشر الصورة على حسابه، فلاقت فوراً اهتماما وتفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.

وعند اندلاع أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بسبب الصورة المنفردة للاعب على الطائرة، وجد عبدالله أن الوقت مناسب لإظهار تصميمه، فوضع عليه اللمسات الأخيرة وأرسله لمحمد صلاح على صفحته الخاصة في "تويتر"، مضيفاً في رسالته للاعب أنه أعد هذا التصميم "من أجل عيون صلاح". ولاقى التصميم إعجاب متابعي اللاعب.

وشدد عبدالله على أن تصميمه "يمثل مصر هويةً وتاريخاً ويعبّر عن مناسبة لا تتكرر كثيرا، وهي مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، كما أنه يحل أزمة تفاقمت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية وكادت تؤثر على النجم المحبوب محمد صلاح".

وأخيراً تمنى عبدالله، الذي يعمل أصلاً مصمم إعلانات وفوتوغرافيا، أن يجد تصميمه صدى واستجابة لدى المسؤولين عن اتحاد الكرة في مصر.