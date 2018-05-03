بعد الفوانيس .. محمد صلاح على ياميش رمضان في مصر

بعد ظهور اسمه وصورته على "فانوس" وغزوه الأسواق في مصر ظهر اسم اللاعب #محمد_صلاح، نجم نادي #ليفربول الإنجليزي على أحد أنواع التمور ضمن ياميش رمضان.

وأطلق التجار المصريون اسم نجم منتخبهم الوطني على أفضل وأجود أنواع التمور، مؤكدين أن اسم صلاح كبير، ويجب إطلاقه على أغلى وأجود وأفضل منتج عندهم، تقديرا له بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب بلاده ومساهمته في التأهل لمونديال روسيا عقب غياب دام 28 عاما، وما حققه مع فريق ليفربول الإنجليزي وصعوده لنهائي دوري الأبطال الأوروبي كأول لاعب مصري يشارك في نهائي هذه البطولة الكبيرة وثاني لاعب عربي بعد مشاركة الجزائري #رابح_ماجر مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

ويباع التمر الذي أطلق عليه اسم العالمي صلاح بنحو 60 جنيهاً ما يعادل "3 دولارات ونصف"، فيما تفاوتت أسعار الأنواع الأخرى وتراوحت ما بين 32 جنيهاً وحتى 58 جنيهاً.

وأكد التجار أن تمر العالمي يجد إقبالا كبيرا، وأن شعبية صلاح كفيلة بإنجاح أي منتج أو سلعة تحمل اسمه.