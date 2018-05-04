بالصور.. مسلمو سنغافورة يرحبون بشيخ الأزهر

احتشد المئات من مسلمي سنغافورة حول الإمام الأكبر الدكتور #أحمد_الطيب #شيخ_الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد السلطان، أكبر مساجد سنغافورة، وحرصوا على تحيته.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد فتريش، مفتي جمهورية #سنغافورة، ودار موضوعها حول أهمية الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وضرورة تهيئة القلوب والنفوس لهذا الشهر الكريم.

وأقام "تيو تشي هين" نائب رئيس الوزراء السنغافوري لشؤون الأمن القومي، الجمعة، مأدبة غداء على شرف شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الذي بدأ، الخميس، زيارة إلى سنغافورة تستغرق ثلاثة أيام، في المحطة الثانية من جولته الآسيوية، والتي تشمل كذلك إندونيسيا وسلطنة بروناي.

وعبّر الإمام الأكبر عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها منذ وصوله سنغافورة، والتي تعكس سماحة وانفتاح شعبها، مبديا إعجابه بالتعايش والاندماج الإيجابي، الذي يسود بين أبناء المجتمع السنغافوري، وهو ما ينسجم مع القيم والمبادئ التي يسعى الأزهر الشريف لترسيخها.

وأوضح الطيب أن منهج الأزهر الشريف يقوم على هذه المبادئ، وهو يشجع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم، وعلى أن يساهموا بقوة في تعميرها ونهضتها، وهو ما يجعل الأزهر يحظى بالقبول من المسلمين على مختلف توجهاتهم ومذاهبهم، بل ويحظى باحترام غير المسلمين.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء السنغافوري بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، وبالجهد الذي يبذله الدكتور الطيب والأزهر الشريف من أجل ترسيخ قيم التسامح والوسطية، وفتح حوار هادئ وعقلاني بين أتباع مختلف الأديان والثقافات، مبديا اهتمامه بمعرفة المزيد عن جهود الأزهر في مواجهة الجماعات المتطرفة، وما يقوم به مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من أنشطة ودراسات لمواجهة أفكار تلك الجماعات عبر الفضاء الإلكتروني، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والسلام العالمي.

حضر مأدبة الغداء، جوزيفين تيو، وزيرة القوى العاملة، ود. محمد مالكي عثمان، كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع، الوزير المرافق للإمام الاكبر، والدكتور محمد فتريش، مفتي جمهورية سنغافورة، وحاج عبد الرزاق مايكار، مدير المركز الإسلامي في سنغافورة.

ويضم الوفد المرافق لشيخ الأزهر كلا من أ.د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والسفير محمد أبو الخير، سفير مصر في سنغافورة، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين بالأزهر.