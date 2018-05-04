وزيرا خارجية ودفاع روسيا سيلتقيان نظيريهما المصريين

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها، اليوم الجمعة، إن وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيلتقيان نظيريهما المصريين يوم 14 مايو/أيار في #موسكو.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "من المقرر عقد جولة جديدة من المباحثات بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين مع نظيريهما المصريين في موسكو يوم 14 مايو الجاري، ومن المفترض إجراء اجتماعات منفصلة وكذلك لقاء بصيغة 2+2".

وأضافت زاخاروفا: "أنه في سياق هذا اللقاء الروسي المصري سيتم تناول القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيلاء اهتمام خاص لمسألة تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة من أجل حل الأزمات على أساس مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأوضحت زاخاروفا أن الجانبين الروسي والمصري سيناقشان كذلك سبل تطوير العمل المشترك لتنسيق الخطوات في مكافحة التهديد العالمي للإرهاب والتطرف، واستعراض المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصرى، مع التركيز على المهمات العملية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات.